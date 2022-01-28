Yalnız Kurt dizisinde bomba sahne! FETÖ nasıl ortaya çıktı? İlk kez bu kadar etkili anlatıldı (Fettah Dahhak kimdir?)

Yapımını Osman Sınav'ın üstlendiği 'Yalnız Kurt' dizisinin ilk bölümünü atv’de ekranlara geldi. Dizinin 1. bölümünde güne damga vuran bir sahne işlendi. Yalnız Kurt’ta Fetullahçı Terör Örgütü’nün ortay çıkışı ve elebaşı Gülen’in (Fettah Dahhak) hangi dış güçlerle iş tuttuğu çok çarpıcı bir şekilde gözler önüne serildi.

Son zamanların en güçlü yapımı olan Yalnız Kurt dizisinde 'Fettah Dahhak' karakterinin öyküsünün özelinde FETÖ'nün nasıl kurulduğu, devlete nasıl sızdığı detaylı bir şekilde güçlü dille anlatıldı.

Çok konuşulacak sahnelere yelken açan Osman Sınav yapımı Yalnız Kurt'ta FETÖ'nün Türkiye içine sızması konu edinildi.

FETÖ VE DOĞUŞU!

FETÖ elebaşının dedesinin Ermenistan ile olan ilişkisi üzerinden Bitlis ve Erzurum'a intikal edişi ele alındı.



Dizide FETÖ elebaşı Gülen'in adını ve kendisini nasıl yıllarca gizlediği anlatıldı.

ABD AJANI!

CIA başta olmak üzere gizli örgütlerle iş tutması ve Türkiye aleyhine nasıl faaliyetler yürüttüğü güçlü bir dille sahnelendi.

TÜRKİYE ALEYHİNE FAALİYETLER

Dizide FETÖ'nün Türkiye içindeki halk hareketleri başlatması, kışkırtmaları ve TSK içinde yürüttüğü ajanlık faaliyetlerine yer verildi.





FETÖ ELEBAŞINI KİM CANLANDIRDI?

FETÖ elebaşı Gülen'in gençlik yıllarını oyuncu Can Sertaç Adalıer'in canlandırdı.

Dizide bahsi geçen Golyat örgütünün öyküsünün özelinde daha birçok örgüt ve eylemleri sergileniyor.

Türkiye'nin yakın tarihine dair anlatılmayan, perde arkasında kalmış birçok gelişme, olay, terör saldırısı ve kurulan kumpasları 'Yalnız Kurt' dizisinde boy gösterecek.

Dizide üzerine asıl dikkatimi çeken ve ileride büyük tartışmalar yaratacağa benzeyen Fettah Dahhak karakteri.

FETÖ VE TÜRKİYE'NİN İÇİNE SIZMASI



Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşısı Fetullah Gülen, örgüte müzahir yayın organlarında yazdığı yazılarda örgütün 'mahrem imamları' gibi 10 farklı kod isim kullanıyordu.



İlk yazılarını 1960'da yazmaya başlayan Gülen kimliğini gizlemek için 1988 yılına kadar yazılarına 'A. Fettah Şahin', 'Enver Aydın' ve 'M. Abdulfettah Dahhak' gibi kod isimlerle imza atardı.

DAHHÂK' NE DEMEK? NEDİR?

Arapça 'gülen' demek olan 'Dahhâk' aynı zamanda İran mitolojisinde 'zalim, insan beynini yarasına süren kişi' anlamına geliyor.

İran'da Müslüman Türkleri acımasızca, testere ile ortadan ikiye keserek katleden, İran halkına tarifi güç zulümleri keyifle yapan Şah Cemşit'e verilen isimdir. Şah Cemşit, 'Dahhâk-i zalim' diye de anılır.

DAHHAK NEDİR, NE DEMEK?

Dahhak, Zahhak ya da Zohak, İran mitolojisinde şeytani bir figür.

Avesta gibi antik İran Zerdüşt metinlerinde "Azi Dahaka" olarak da geçer. Bu metinlere göre Zohak, Ehrimen'in oğlu ve Ahura Mazda'nın düşmanıdır.

Hükümdar Cemşid'den sonra İran ve Turan tahtına oturan beşinci hükümdarıdır. Efsaneye göre, zulmü ve kötülüğü seven Dahhak'ın omzunda ejderha ve yılan başına benzer iki kemik çıkar. Dönemin hekimleri bu durumun çaresini bulamamışlardır. Günün birinde şeytan hekim kılığına girmiş ve Hükümdar Dahhak'a çarenin hastalığın üzerine insan beyni sürmek olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Dahhak günde iki insan öldürtmüş ve beyinlerini yaranın üzerine sürmüştür. Ağrıları hafifleyip acıları dinince Dahhak her gün yetkilendirdiği kişiler tarafından günde iki insan öldürtmeye başlamıştır.

Bu zulme daha fazla dayanamayan yetkili, yakalanan iki kişiden birini serbest bırakmış ve yerine bir koyun kesip beynini Dahhak'a vermiştir. Her gün kaçan insanlar bir bölgede toplanmış, üremiş ve çoğalmıştır. Daha sonra bu halkın toplanmasında ve Dahhak'ı mağlup etmesinde Demirci Kawa rol alır. Demirci Kawa Dahhak'ın hastalığından dolayı 17 oğlunu kaybetmiştir. Bir oğlunu daha almaya geleceklerini bilen Kawa bunu istemez ve Dahhak'ı devirmek için bir plan yapar. Demirci, dükkanında silahlar yapar ve bu toplulukla birlikte 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan gece Dahhak'ın sarayını kuşatıp onu devirir. O geceyi ateşin etrafında elden ele meşale tutarak kutlarlar. Bu günü özgürlüğe, mücadeleye ve halka adarlar.