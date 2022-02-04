Yalnız Kurt 2. bölümüne damga vuran sahne: Nasıl kandırdı bunca insanı?

ATV'nin ekranlara damga vuran dizisi Yalnız Kurt, ikinci yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuacak olan Yalnız Kurt dizisine son sahne damga vurdu. Altay'ın 'Nasıl kandırdı bunca insanı?' sorusuna Kumandan'ın yanıtı izleyicilerden tam puan aldı. İşte sosyal medyada paylaşım rekorları kıran o sahne...

YALNIZ KURT DİZİSİNDE BU HAFTA

Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalışır. Altay'ın önünde yeni bir dünya açılmıştır. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşır. Altay, Esra'ya verdiği "kızını bulacağım" sözünü yerine getirir ve Ela'yı bulur. Altay, Doğan'ı alt etmek için yeni planlar yaparlar. Bu planlar ve tesadüfler sonucunda Altay, kendi geçmişine dair yeni bilgiler öğrenir. Ulaştığı bilgileri Davut'a getiren Altay'ın, kaderiyle yüzleşme vakti gelmiştir. Yıllardır sabırla bugünü bekleyen Davut, olan olayları geçmişten bugüne tek tek Altay'a anlatır. Gerçekleri öğrenen ve düşmanlarını tanıyan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini eder.