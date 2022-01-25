Osman Sınav’dan Yalnız Kurt! İşte merakla beklenen atv dizisi Yalnız Kurt 1 bölüm fragmanı

Ünlü yönetmen Osman Sınav’dan Yalnız Kurt gümbür gümbür geliyor. atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Yalnız Kurt, izleyicisiyle buluşuyor. Osman Sınav imzalı yapım, yayınlanan tanıtımlarıyla büyük heyecan yarattı. Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimlerin yer aldığı dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanıyor. Tanıtımlarda yer alan aksiyon ve dövüş sahneleri diziyle ilgili önemli ipuçları verirken kullanılan sözler de şimdiden akıllara kazındı. Yalnız Kurt 1. ilk bölümüyle 28 Ocak 2020 Cuma 20.00'de atv'de ekranlara gelecek. İşte izleyenleri heyecanlandıran o fragman…

atv'nin reyting rekorları kırmaya hazırlanan yeni dizisi Yalnız Kurt'un 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman, dizinin ilk bölümü için geri sayım sürerken heyecanı doruklara çıkardı.

Öte yandan Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisinin heyecanla bekleyen vatandaşlar, dizi hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Yalnız Kurt ile ilgili detaylar...

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

atv'nin reyting rekorları kırmaya hazırlanan yeni dizisi Yalnız Kurt, ilk bölümüyle 28 Ocak Cuma 20.00'de başlıyor.

YALNIZ KURT KONUSU

Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

YALNIZ KURT OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

CİHAN ÜNAL (DAVUT BAHADIR(KUMANDAN)

Ben Davut Bahadır... Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

HASAN DENİZYARAN (ALTAY KURTOĞLU)

Adım Altay Kurtoğlu... Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

DAMLA COLBAY (ESRA TÜRKMEN)

Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.