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Safir 5. bölüm 2. fragmanı | "Başını göğsüme sakla sevgilim, Güzel saçlarında dolaşsın elim"

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Giriş: 01.10.2023 16:55
Güncelleme:01.10.2023 16:55
Safir 5. bölüm 2. fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Safir ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin 5. bölüm 2. fragmanına, "Başını göğsüme sakla sevgilim, Güzel saçlarında dolaşsın elim" sözleri damga vuruyor.

Feraye'nin kendisini abisi Ateş'le aldattığını zanneden Yaman, Feraye'ye hayatı zehir etmeye yemin eder. Yaman'ın ardı arkası kesilmeyen hamleleriyle Feraye iyice zor durumda kalır. Bu arada hızlı bir biçimde düğün hazırlıklarına başlanır. Ömer her şeyin adetlere uygun olmasını ister, önce kına olacaktır. Feraye'yi kabullenemeyen Gülfem'in ise bu işi bozmak için başka planları vardır. Bora cephesinde de sular durulmaz. Şüphelerinden kurtulamayan Vural oğluna gerçekte ne olduğunu öğrenebilmek için yeni bir adım atacaktır.

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Başını göğsüme sakla sevgilim, Güzel saçlarında dolaşsın elim
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