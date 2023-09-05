05 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Safir Videoları Safir 2. bölüm fragmanı | "Seninle evleneceğim!"

Safir 2. bölüm fragmanı | "Seninle evleneceğim!"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2023 11:33
Güncelleme:05.09.2023 11:33
Safir 2. bölüm fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Safir ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin 2. bölüm fragmanına, "Seninle evleneceğim!" sözleri damga vuruyor.

atv'nin iddialı dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin 2. Bölüm tanıtımı yayınlandı. 11 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümün tanıtımında, Ateş'in Feraye'yi koruduğuna şahit oluyoruz.

Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizide ayrıca İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin yapımını NTC Medya üstlenirken, etkileyici hikayesi ise Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait. Senaryosunu Burcu Över'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Safir 2. bölüm fragmanı | Seninle evleneceğim!
Safir 2. bölüm fragmanı | "Seninle evleneceğim!"
Safir 1. bölüm 2. fragmanı | “Nasıl kıydın bana?”
Safir 1. bölüm 2. fragmanı | “Nasıl kıydın bana?”
Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
"Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
atv’nin yeni dizisi Safir’in ikinci fragman yayınlandı
atv’nin yeni dizisi Safir'in ikinci fragman yayınlandı
atv’nin yeni dizisi Safir’den ilk fragman geldi!
atv’nin yeni dizisi Safir'den ilk fragman geldi!
Daha Fazla Video Göster