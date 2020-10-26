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Maria ile Mustafa 8. yeni bölüm | Galip hapse girecek mi?

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Giriş: 26.10.2020 01:09
ATV ekranlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın 8. yeni bölümü milyonları ekran başına topladı. Maria ile Mustafa'nın 8. yeni bölümünde herkesin merakla beklediği ''Galip hapse girecek mi?'' sorusuyla ilgili gelişme yaşandı. Maria ile Mustafa 8. yeni bölüm özel videoları ahaber.com.tr'de...

ATV'de izlenme rekorları kıran Maria ile Mustafa 8. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Maria ile Mustafa'nın yeni bölümünde merakla beklenen birçok soru karşılık bulurken Galip'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALİP HAPSE GİRECEK Mİ?

Maria ile Mustafa dizisinde cevabı bilinmeyen sorulardan biri Galip'in hapse girip girmeyeceği, dizinin yeni bölümünde söz konusu olayla ilgili gelişme yaşanıyor ve Galip'in hapse girmesini sağlayacak delil bulunuyor.

Galip hapse girecek mi?
Galip hapse girecek mi?
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