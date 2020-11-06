Maria İle Mustafa 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! ATV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyen Maria ile Mustafa yeni bölüm fragmanıyla nefes kesti. Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Maria ile Mustafa'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında ''Ben bebeğimi bırakıp hiçbir yere gitmem!'' sözü dikkat çekiyor. İşte Maria İle Mustafa yeni bölüm fragmanı izleme adresi...