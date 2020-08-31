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Videolar Maria ile Mustafa Videoları Maria ile Mustafa'nın 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Maria ile Mustafa 1. bölüm fragmanı izle!

Maria ile Mustafa'nın 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Maria ile Mustafa 1. bölüm fragmanı izle!

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Giriş: 31.08.2020 09:11
Güncelleme:31.08.2020 15:45
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan Maria ile Mustafa'nın birinci bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent’in paylaştığı Maria ile Mustafa, 6 Eylül Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Maria ile Mustafa'nın 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Maria ile Mustafa'nın 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
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