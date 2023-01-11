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Osman Bey ve Bala Hatun’un destansı sevdası

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Giriş: 11.01.2023 23:39
atv'nin sevilen dizisi ‘Kuruluş Osman’ın 112. yeni bölümünde; Osman Bey, idam edilmek üzere olan Bala Hatun ve Şeyh Edebalı’yı darağacından kurtarmasına rağmen Sultan Alaeddin’in emriyle Bala Hatun’la birlikte Marmaracık Hisarı zindanına hapsedildi. Osman Bey ve Bala Hatun’un zindanda olmalarına rağmen,  destansı sevdalarıyla birbirlerine güç verdikleri sahneler bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 112. Bölümünde; Sultan Alaeddin'in emriyle zindana hapsedilen Osman Bey ve Bala Hatun, eski günlerini yâd ettiler.

Osman Bey, uzun zaman önce Bala Hatun'a verdiği çiçeği hatırlatması üzerine Bala Hatun da "Essah ya! Evvelinde sen bana çiçekler getirirdin Osman Bey! Devlet işlerine dalınca ardı arkası kesildi!" şeklinde cevap verdi.

"SEN HİÇ TASA ETMEYESİN"

Osman Bey, zindandan çıktıklarında Bala Hatun'a verdiği 'sevgi çiçeği'nin yetiştiği yere gideceklerini söylemesi üzerine zindandan çıkıp çıkmayacaklarından emin olamayan Bala Hatun'a "Neyi atlatmadık ki Bala'm! Bu bizi yıksın! Şimdi esiriz, sonra hür! Sen hiç tasa etmeyesin!" sözleriyle güç verdi.

"YARIŞACAĞIZ"

Osman Bey'in verdiği güçle mutlu olan Bala Hatun, "Amma öyle haybeye varmak olmaz! Yarışacağız! Kazanan diğerine bir armağan alacak!" sözlerine Osman Bey tebessümle "Çiçek yetmedi bir de hediye mi istersin?" sözleriyle karşılık verdi.

Bala Hatun'un "Şimdiden kaybedeceğini bilmen iyidir Osman Bey!" sözleri karşısında Osman Bey, Alaca'ya güvenmemesi gerektiğini söyledi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 112. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Kuruluş Osman 112. yeni bölüm canlı izle KURULUŞ OSMAN 112. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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