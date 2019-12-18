Osman Bey, Sofia ve Kalanoz'u yakalıyor! | Kuruluş Osman yeni bölüm

Osman Bey, Sofia ve Kalanoz'u yakalıyor! "Ferman da benim mühür de!" | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 5. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 5. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.