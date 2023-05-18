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Osman Bey Köprühisar’ı fethetti! “Asın her yere Kayı’nın şanlı sancağını!”

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Giriş: 18.05.2023 01:00
‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 126. bölümünde Osman Bey, alplarıyla beraber Köprühisar’ı fethetti. Köprühisar Tekfuru Petrus’u savunmasız yakalayan Osman Bey, tekfurun cezasını tek hamlede kesti ve “Asın her yere Kayı’nın şanlı sancağını" dedi.

Kuruluş Osman'ın 126. bölümünde; Osman Bey, yaşananların ardından zor durumda olsa da pes etmeyerek harekete geçti.

Osman Bey, daha önceden görevlendirdiği Konur Alp'in ele geçirdiği gizli geçitlerin yerlerini gösteren haritalarla Köprühisar'a sızarak Bizans askerlerini etkisiz hale getirdi.

"ASIN HER YERE KAYI'NIN ŞANLI SANCAĞINI"

Köprühisar Tekfuru Petrus'u savunmasız yakalayan Osman Bey, tekfurun cezasını tek hamlede kesti ve "Asın her yere Kayı'nın şanlı sancağını! Deyin herkese Köprühisar'ın Türk'ün mülkü olduğunu! Deyin zalimlere, Osman Bey'in onlar için geldiğini!" diyerek Köprühisar'ı yeniden Türk'ün yurdu yaptı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 126. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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Osman Bey Köprühisar’ı fethetti
Osman Bey Köprühisar’ı fethetti
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