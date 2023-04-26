Osman Bey intikam yemini etti! Nayman Yenişehir Konağa baskın düzenledi

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 123. bölümünde Nayman’ın ve nökerlerinin Yenişehir Konağı’nda düzenlediği baskında Bala Hatun ağır yaralanmasına rağmen kurtuldu.