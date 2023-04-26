26 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Kuruluş Osman Videoları Osman Bey intikam yemini etti! Nayman Yenişehir Konağa baskın düzenledi

Osman Bey intikam yemini etti! Nayman Yenişehir Konağa baskın düzenledi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2023 22:33
atv'nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 123. bölümünde Nayman’ın ve nökerlerinin Yenişehir Konağı’nda düzenlediği baskında Bala Hatun ağır yaralanmasına rağmen kurtuldu.
Bala’yı koruyun
Bala'yı koruyun
Burası Türk’ün yurdudur! Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”
"Burası Türk’ün yurdudur! Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”
“Burası Türk’ün yurdudur! Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”
“Burası Türk’ün yurdudur! Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”
“Sana bu toprakları mezar etmezsem bana da Osman demesinler!”
“Sana bu toprakları mezar etmezsem bana da Osman demesinler!”
Osman Bey’in konağına baskın
Osman Bey’in konağına baskın
“Bu topraklar hiçbir daim düşmansız olmayacaktır!”
“Bu topraklar hiçbir daim düşmansız olmayacaktır!”
“Bizim meselemiz her daim olduğu gibi fetihtir!”
“Bizim meselemiz her daim olduğu gibi fetihtir!”
Olur da düşersem, düşüme sahip çık!
"Olur da düşersem, düşüme sahip çık!"
“Yarına, bu toprakların göreceği en büyük savaşa hazırlıklı olun!”
“Yarına, bu toprakların göreceği en büyük savaşa hazırlıklı olun!”
“Bizim tek dileğimiz, düştüğümüz kara toprak bizim yurdumuz olsun!
“Bizim tek dileğimiz, düştüğümüz kara toprak bizim yurdumuz olsun!
“Dava için bugün Öktem Bey baş verir! Yarın Osman Bey!”
“Dava için bugün Öktem Bey baş verir! Yarın Osman Bey!”
“Bundan gayrı pusatım Komutan Nayman’ın emrindedir!”
“Bundan gayrı pusatım Komutan Nayman’ın emrindedir!”
Daha Fazla Video Göster