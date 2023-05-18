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Kuruluş Osman'da Tekfur Valens Kargın obasını bastı! Aktemur Bey ağır yaralandı

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Giriş: 18.05.2023 00:07
atv'nin sevilen dizisi ‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 126. bölümünde Bursa Tekfuru Valens, Osman Bey’in uçlarda büyümesini ve hakimiyet kurmasını engellemek için birçok Türkmen obasına baskın verdi, Kargın obasına ise bizzat kendisi baskına gitti. Tekfur Valens’le mücadele eden Aktemur Bey ağır yaralandı. Ayşe, Bengi ve Alçiçek Hatunların; Aktemur’un başında feryat etmeleri bölüme damga vurdu.
“Eğer benim evlatlarımın kanını dökersen, sizi buraya gömerim!”
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Aktemur Bey ağır yaralandı
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"Burası Türk’ün yurdudur! Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”
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“Burası Türk’ün yurdudur! Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”
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