Kuruluş Osman'da milyonları şaşkına çeviren sahne! Yavlak Arslan ve Osman Bey'den ittifak

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 38. yeni bölümünde milyonları şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. Flatyos'un Osman'ı pusuya düşürdüğü anda sahneye çıkan Yavlak Arslan, Osman Bey'i kurtardı. Akabinde Yavlak Arslan ve Osman Bey'in yaptığı konuşma aralarındaki gizli ittifakı ortaya çıkardı. İşte Kuruluş Osman'ın 38. yeni bölümüne damga vuran Yavlak Arslan ve Osman Bey'in ittifakı...

Alpleriyle birlikte oyun kurarak Flatyos ve adamlarını gafil avlayan Yavlak Arslan, Osman Bey'i bayıltarak saf dışı bıraktı ve Flatyos ve adamlarını serbest bıraktı. Kendine gelen Osman Bey'in "Kafir kaçıp gitti! Kafirle iş tutanlar kaldı geriye öyle mi! İkimizden biri ölecek Yavlak Arslan! İhanet sona ermeli. Kafirle iş tutanlarla küfre savaş açanlar sulh içinde olamaz" sözüne, Yavlak Arslan "Savaştan başka bir şey bilmeyenler daha büyük bir dava için bir araya gelemez. Rumlarla iş tutar görünüp zalimin büyüğünü öldüreceğim" diye cevap vererek Geyhatu'yu ortada kaldırmak için planı anlattı.

Yavlak Arslan, Osman Bey'i "Benim de bir hesabım vardı Osman fakat tutmadı. Türk'ün hasretle beklediği o devleti ben kurmak istedim ve bu devletin önündeki en büyük engel olarak seni belledim. Belki de Türk'ün hasretle beklediği devleti sen kuracaksın. Ve bu devletin önündeki en büyük engel benim!" itirafıyla ikna etti. Osman Bey, Yavlak Arslan'ın sözlerini "Sen bize arkanı dönüp gitmedin. Bize de gitmek yakışmaz. Kaderde seninle omuz omza vuruşmak da varmış. Gidelim ve o Geyhatu denen zalimin kellesini keselim" diyerek cevapladı.

Yavlak Arslan ve Osman Bey, Geyhatu'yu saf dışı bırakabilecek mi? Nikola'nın Geyhatu'ya yaptığı ziyaretin sonuçları ne olacak? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenebilecek mi? Osman Bey, Targun Hatun'un babasını kurtarabilecek mi? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Dündar Bey'in beyliği almak için planı ne?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 38'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.