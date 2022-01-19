Kuruluş Osman'a damga vuran an! Osman Bey darağacında dimdik durdu! “Hak yolda şahadet şerbeti içmeyi yeğleriz”

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 78’inci bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Vezir Alemşah tarafından öldürülmesine karar verilen Osman Bey darağacına çıkarıldı. Osman Bey'in, “Hak yolda şahadet şerbeti içmeyi yeğleriz” sözleri güne damgasını vurdu. İşte o anlar...

Alpleriyle birlikte Bilecik Kalesi'nde zindana atılan Osman Bey'i bir an önce ortadan kaldırmak isteyen Vezir Alemşah, Osman Bey'in yargılanmak üzere Konya'ya götürülmesine engel olarak bir an önce idam edilmesi için emir verdi.

Osman Bey ve alpleri Bilecik Kalesi'nde hazırlanan darağacına getirilirken halkın tepkisi ile karşılaştı. Tekfur Nikola da bu sahneyi kaçırmamak üzere Vezir Alemşah'ın yanında yerini aldı.

"KİM ÂLİ SELÇUKLU'NU..."

Darağacına çıkarılan ve boynuna urgan geçirilen Osman Bey tavrını hiç bozmazken, Vezir Alemşah "Osman, imparator ile aramızdaki dostluğa halel getirecek kötülükler yaptı. Selçuklu'nun kurduğu nizama karşı çıktı. Ben Vezir Alemşah, nizamı bozanların haddini bildirmek için buradayım! Kim Âli Selçuklu'nun nizamına gölge düşürmeye kalkarsa akıbeti Osman gibi darağacında sallanmak olacaktır! Osman imdi asiliğinin bedelini ödeyecek!" dedi.

"HAK YOLDA ŞAHADET ŞERBETİ İÇMEYİ YEĞLERİZ"

Ölüm karşısında dimdik duran Osman Bey ise "Ben de yiğitlerim de şerefsiz bir ömürdense hak yolda şehadet şerbetini içmeyi yeğleriz! Şerefsizce yaşamak sen gibilere yaraşır Vezir Alemşah. Belli ki sen Yezid tıynetindesin! Amma biz iman ederiz ki Allah'tan başka galip olan yoktur. Biz Allah'tan başkasına boyun eğmeyiz! Lâ galibe illâllah!" diyerek adeta meydan okudu.

GÜNE DAMGASINI VURDU

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 78'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.