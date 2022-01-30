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Kuruluş Osman 80. Bölüm 2. Fragmanı | atv izle

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Giriş: 30.01.2022 19:33
Güncelleme:30.01.2022 19:35
Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 80. bölümü için ipuçları veren 2. yeni fragmanı yayınlandı? Peki, Kuruluş Osman’ın 80. yeni bölümünde neler yaşanacak? 2 Şubat 2022 Çarşamba atv'de yayınlanacak ve merakla beklenen Kuruluş Osman 80. bölüm tanıtımı…

Yapım : Bozdağ Film
Yapımcı : Mehmet Bozdağ
Yönetmen: Ahmet Yılmaz
Senaryo : Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter
Oyuncular: Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Edebalı), Yıldıray Şahinler (Rogatos), Özge Törer (Bala), Emre Basalak (Gündüz), Rüzgar Aksoy (Turgut), Burak Çelik (Göktuğ), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Emel Dede (Gonca), Şeyma Korkmaz (Mari), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Serdar Kayaokay (Gregor), Oğuzhan Karbi (Nestor), Serhat Parıl (Feodor), Melis Gürhan (Cornelia), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Gizem Kala (Gökçe), Recep Çavdar (Andreas), Rıdvan Uludaşdemir (Diago), Serdar Akülker (Anselmo)

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