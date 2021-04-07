Kuruluş Osman 53. bölüm | Osman Bey hainleri tek tek avladı

Kuruluş Osman’ın 53’üncü bölümünde, amcası Dündar’ı ele geçirmek için herkesi teyakkuza geçiren Osman Bey, Hazal Hatun’u takip ederek Papa’nın ajanları Süleyman ve Melik’i de ele geçirdi. Dündar’ın obaya dönmemesinden endişelenen ve kocasının yerini öğrenebilmek için Söğüt’te Süleyman ve Melik’in kapısını çalan Hazal Hatun, Papa’nın ajanları tarafından oyuna getirildi. Dündar’ın Nikola’ya sığındığını öğrenen Hazal Hatun, Süleyman ve Melik’le kaçış planı yalanına inanarak Papa’nın ajanları ile buluşmak üzere sözleşti.

Arkalarında şahit bırakmak istemeyen Papa'nın ajanları, buluşma yerinde Hazal Hatun'un mezarını hazır etmişti bile. Durumun farkına varamayan Hazal Hatun, tuzağa düştüğünü çok geç fark etti. Süleyman ve Melik, Hazal Hatun'u öldürmek üzereyken, Osman Bey ve alpleri yetişip canını kurtardı.

Hazal Hatun'u takip ederek Dündar'a destek veren hainleri ortaya çıkaran Osman Bey, üçünü bağlayıp Kayı Obası'na getirdi. Ahalinin şaşkın bakışları arasında konuşan Osman Bey "Obamızdaki hainin iş birliği yaptığı alçaklar işte bunlardır. Hazal Hatunu da onlarla kaçmaya çalışırken yakaladık. Nice alpımızın kanına giren obamızdaki hainin kim olduğunu öğrendim… Bilesiniz ki bu benim en kara günümdür… Obamızdaki hain… Kanımdan canımdan bildiğim, emmim Dündar Bey'dir… Tez vakitte yakalanıp yargılanıp cezası kesilecektir" diyerek gerçekleri açıkladı.

Osman Bey'in bu sözleri en çok Aygül Hatun'u yaraladı. Aygül Hatun, Osman Bey'e giderek "Osman Bey! Hain babamsa bile kanı sana helaldir demiştim. Töre ne derse o olsun! Obamızda hain kalmasın" sözleriyle desteğini ifade etti. Osman Bey, "Başını önüne eğmeyesin Aygül! Babanın günahı evladına kalmaz! Sen bizim başımızın tacısın… Utanması gereken asil soyuna kara çalan emmim Dündar beydir" sözleriyle Aygül Hatun'u teselli etti.

Osman Bey, Süleyman ve Melik'in kafesli çadıra atılmasını isterken; Hazal Hatun'la ilgili kararını ise "Dündar Bey yakalandıktan sonra ailesinin yanına gönderin… Bir daha da benim sağlığımda, mülküme ayak basmasın" diyerek açıkladı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 53'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.