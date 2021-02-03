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Kuruluş Osman 44. yeni bölüm | Savcı Bey ölecek mi?
Nikola'nın şeytani tuzağının içine düştüğünü fark eden Osman Bey, zekice planıyla pusudan kurtulmayı başarırken, ağır yaralanan Savcı Bey Kayı Obası'na götürüldü.
Osman Bey'i eline geçiremediği için büyük hayal kırıklığı yaşayan Flatyos ise hıncını askerlerinden çıkardı.
Ağır yaralanan Savcı Bey'in akıbeti ne olacak? Osman Bey, Bayhoca'ya karşılık Kulucahisar Kalesi'ni teslim edecek mi? Nikola, Dündar Bey'e nasıl bir vaatte bulunacak? Göktuğ ve Targun'un hedefi ne? Lena Hatun'un Flatyos'tan yardım talebinin sonuçları ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey için bulduğu yeni eş adayını nasıl bir sınava tabi tutacak?
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 44'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.