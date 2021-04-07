Kurulul Osman 53. bölüm | Osman Bey Dündar’ın ihanetini beylere böyle açıkladı!

Atv'nin rekortmen dizisi ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 53’üncü bölümünde, Umur Bey’in sağladığı kanıtla amcası Dündar’ın hain olduğunu anlayan Osman Bey, kara haberi vermek için Kayı beylerini otağında topladı.

Bamsı, Gündüz ve Savcı beylere Dündar'ın zihgirini gösteren Osman Bey, "Bir vakitler bu zihgiri babam emmime hediye etmiş" derken, Savcı Bey "Hayme nenem, o cenkte emmimin keferenin eline esir düştüğünü öğrenmiş… O gün obada olanları bize anlatırdı… Yüreğimiz dağlanmıştı…" diyerek geçmişi yad etti.

Osman Bey'in "Keşke nenemin gözyaşları kuruyaymış… Babamın zihgiri Dündar beyin boynuna dar urganı olaymış" sözleri herkesi şoke etti. Osman Bey "Emmim babamın yüreğinde sızıydı... Yüreğimizi söktü. Nenemin gözyaşıydı… Gözlerimizi oydu. Atamın nefesiydi... Nefesimizi kesti… Emmim ki Oğuz atamdan silsile tüm beylerin laneti üzerine olsun…" diyerek sert konuştu.

Bu sözler büyük şaşkınlığa sebep olurken; Bamsı Bey "Yüreğindeki merhameti cümle ahaliye gösteren o tatlı dilin neler der beyim?" diye sordu.

"Tekfur Nikola'ya da, Papanın itlerine de hizmet eden hain, emmim Dündar Bey imiş" diyerek ihaneti açıklarken; "Söğüt'te Çömlekçi İdris'i öldüren oku atan oydu… Kaçarken kanlı parmaklarından düşürmüş" dedi ve zihgiri gösterdi.

Bu sözler üzerine Savcı Bey "Öyleyse intikam isterim Osman Bey! Oğlumun kanına karşılık kan isterim" diyerek çıkıştı. Gündüz Bey ise "Ne edecen Osman? Ne edecen gardaşım? Neslimize sürülen bu kara yazıyı nasıl silecen?" diye sordu.

Osman Bey, "Alplarım Söğüt'te onu arar ağabey. Hele bir elime geçireyim. Ama şimdi bu mesele aramızda gizli kalmalıdır. Emmim girdiği ininden çıkıp, önüme düşene kadar. Böyle davranmamız icap eder" dedi ve "Şimdi gidin. Soyumuzun utancını, yüreğimizi dağlayan acınızı, içinize gömün… İninden çıktığı vakit, kanı soyumuzun nice yiğitlerine helaldir…" sözleriyle beyleri yolcu etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 53'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.