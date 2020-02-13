"Bayrak Türkün hürriyet nişanesidir!" | Kuruluş Osman son bölüm

"Bayrak Türkün hürriyet nişanesidir!" Kılıcı böğrüne sapladı, hevesi kursağında kaldı! | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 10. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 10. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın atv ekranında yayınlanan 10'uncu bölümü sürprizleriyle seyirciyi ekran başına kilitledi.