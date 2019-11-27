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27.11.2019

Aygül ve Burçin Hatun'a saldırı! | Kuruluş Osman yeni bölüm

Aygül ve Burçin Hatun'a saldırı! Aygül Hatun, Tekfur’un adamları tarafından kaçırılıyor! | ATV ekranlarının yeni fenomen dizisi Kuruluş Osman ilk bölümü izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 2. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 2. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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