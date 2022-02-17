atv izle | Kuruluş Osman 83. bölüm yeni fragmanı | Osman Bey: Bu topraklar bizimdir!

ATV İZLE | Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın 83. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. 23 Şubat 2022 Çarşamba günü atv'de yayınlanacak olan 83. bölümde Moğol istilasına karşı cephe açan Osman Bey, alpleri ile birlikte çetin bir savaşa girecek. Osman Bey, "“Bu topraklar bizimdir. Dostane olana yurt, düşmanlık edene ise mezar olacaktır." mesajını düşmana karşı verdi. İşte Kuruluş Osman 83. bölüm 1. fragmanı…

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