Ok yaydan çıktı! KURULUŞ OSMAN 3. sezon başlıyor | 65 yeni bölüm fragmanı yayınlandı

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenen dizilerinden 'Kuruluş Osman', bu sezon da heyecan ve sürprizlerle dolu. 3. sezonuyla diziseverlerle buluşmaya hazırlanan Kuruluş Osman'ın 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 1. tanıtım videosu sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok izlenenler arasında girdi. Yayınlanan fragmanda "Kurtuluş, adalet sancağını açan Osman Bey'dedir..." sözleri ise dikkat çekti. İşte merakla beklenen Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı...

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 3.sezon fragmanı yayınlandı. Yeni oyuncular ve yeni hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan Kuruluş Osman'ın yeni sezon kadrosunda birbirinden ünlü oyuncular var.

Başrolünü ünlü oyuncu Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' dizisinin yeni sezon tanıtım filmi bugün yayınlandı.

Yeni sezonda da dizide heyecan yine dorukta olacak.

Yeni sezon çekimlerine iki hafta önce başlayan dizinin ilk fragmanı sosyal medyada ses getirdi. Dizinin yeni sezonunda 12 yeni oyuncu rol alacak.

YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 3. sezon fragmanı yayınlandı. Fenomen dizinin nefes kesmesi bekleniyor.

KADRODA YENİ İSİMLER

Yeni sezonda Yıldıray Şahinler ve Serhat Kılıç da dahil olmak üzere 12 yeni oyuncu rol alacak.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, ilk tanıtımı ile yeni sezonda ekranda çok farklı bir 'Kuruluş Osman' olacağının mesajını verdi.

Tanıtımda İnegöl Tekfuru Nikola'nın Osman Bey'e karşı birlik çağrısı yaptığı bölgenin güçlü tekfurlarından Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfur Rogatus Laskaris ve uç bölgesinde dengeleri değiştirecek Katalan savaşçılarının yanı sıra, bu sezon hikayenin önemli bir parçası olacak Turgut Bey karakterine de yer verildi.

AKSİYONU SU ALTINA TAŞIDI

Tanıtımın en çok konuşulan sahnelerinden biri ise su altında çekilen nefes kesen aksiyon sahnesi oldu. Osman Bey'in su altında Bizans askerleriyle mücadele ettiği sahne dizinin takipçilerinden büyük övgü aldı.

atv ekranında yakında başlayacak üçüncü sezon için geri sayım sürerken, 'Kuruluş Osman' çarpıcı hikayesi, sürpriz karakterlerle ekrana gelecek yeni oyuncuları ve göz kamaştıracak yeni dekorları ile tüm ezberleri alt üst etmeye hazırlanıyor.

