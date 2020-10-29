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Kuruluş Osman'ın 32. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman'ın 32. bölüm fragmanı izle
Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarından rekorlar kırmaya devam ederken, 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey'in Alpleriyle babasının emrine rağmen Geyhatu'yu bulmaya gittiği görüldü. Kuruluş Osman'ın 32. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman'ın 32. bölüm fragmanı izle.