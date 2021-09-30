Kuruluş Osman yeni sezon ilk bölüm son fragmanı izle! "Kiminle dost, kiminle düşman kalacağımı ben seçerim!"

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezona bomba gibi giriyor. Sevilen dizinin yeni sezon ilk bölüm ikinci fragmanı da yayınlandı. Yeni fragmanda "Kiminle dost, kiminle düşman kalacağımı ben seçerim!" sözü dikkat çekti. Kuruluş Osman son fragman izle... atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonunun ilk bölümüyle 6 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de. Yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği dizi, yeni sezona da heyecan dolu bir bölümle başlıyor. Başrolünde Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman, güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizinin özenle seçilmiş kostümleri ve yepyeni dekorları heyecanın dozunu daha da yükseltiyor.