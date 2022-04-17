17 Nisan 2022, Pazar
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Kuruluş Osman 91. bölüm fragmanı izle: Bilecik Kalesi gayrı bizim mülkümüz olacak
ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümünde milyonları ekrana kilitlemeyi başaran Kuruluş Osman’ın merakla beklenen 91. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Fragmana "Bilecik Kalesi gayrı bizim mülkümüz olacak!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 91. bölüm fragmanı...