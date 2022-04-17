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Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 91. bölüm fragmanı izle: Bilecik Kalesi gayrı bizim mülkümüz olacak

Kuruluş Osman 91. bölüm fragmanı izle: Bilecik Kalesi gayrı bizim mülkümüz olacak

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Giriş: 17.04.2022 01:05
ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümünde milyonları ekrana kilitlemeyi başaran Kuruluş Osman’ın merakla beklenen 91. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Fragmana "Bilecik Kalesi gayrı bizim mülkümüz olacak!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 91. bölüm fragmanı...
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