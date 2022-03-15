Kuruluş Osman 86. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "Sizler ilk uyananlarsınız!"

Kuruluş Osman 86. yeni bölüm 2. fragmanı izle atv'nin aksiyon sahneleriyle izleyicileri ekranlara kilitleyen dizisi Kuruluş Osman yine dopdolu bir bölümle geliyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanına "Sizler ilk uyananlarsınız! Sen ise elimde ki bu zehirden bile daha tehlikelisin!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman Osman 86. yeni bölüm 2. fragmanı…

Geyhatu'nun akıbeti ne olacak?

Selçuklu Sultanı Mesud, hiç beklenmeyen bir anda Kayı Obasına gelmiştir. Sultan Mesud kendisine suikast girişiminde bulunduğunu düşündüğü Osman Bey hakkında ne karar verecektir? Osman Bey'in infazını ertelediği Geyhatu'nun kaderi ne olacak?

Uyuyan hücreleri uyandıran karanlık güç kimdir?

Artık uç topraklarında kartlar yeniden dağıtılmaktadır… Uzun yıllardır uyumakta olan karanlık hücreler uyanmaya başlamaktadır. Bu karanlıktan gelen gücün tek amacı, Osman Bey'in kurduğu birliği bozmak olacaktır. Bu karanlık güç kimdir? Emeline ulaşabilecek midir? Söğüt'te ki patlama karanlık hücrelerin işi midir? Söğüt'te ki patlama sonun başlangıcı mı olacaktır? Kayı Obasının yeni sakinlerinden Barkın bu kirli oyunların neresinde olacaktır? Yıllarca Mari'nin hizmetinde bulunan Cornelia kimler için çalışmaktadır?