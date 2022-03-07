07 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 85. yeni bölüm 2. fragman izle! "Gayrı açılsın o kör gözler, aksın zalimlerin kanı!"

Kuruluş Osman 85. yeni bölüm 2. fragman izle! "Gayrı açılsın o kör gözler, aksın zalimlerin kanı!"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2022 22:07
Güncelleme:07.03.2022 22:07
ATV ekranlarının sevilen dizisi -Kuruluş Osman'ın 85. yeni bölüm son fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında "Gayrı açılsın o kör gözler, aksın zalimlerin kanı!" sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 85. yeni bölüm fragmanı izle...
Kuruluş Osman 85. yeni bölüm son fragmanı izle!
Kuruluş Osman 85. yeni bölüm son fragmanı izle!
Kuruluş Osman 85. yeni bölüm fragmanı izle!
Kuruluş Osman 85. yeni bölüm fragmanı izle!
Alplarım ardımda değildir, belli ki vezirin elindeler!
"Alplarım ardımda değildir, belli ki vezirin elindeler!"
“İçerde doğum vardır! Bala’yı anamı bırak! Beni al gidelim!
“İçerde doğum vardır! Bala’yı anamı bırak! Beni al gidelim!"
Osman Bey, Gündüz Bey’le hesaplaştı
Osman Bey, Gündüz Bey'le hesaplaştı
Kuruluş Osman’ın Geyhatu Han’ı Maruf Otajonov nereli?
Kuruluş Osman’ın Geyhatu Han’ı Maruf Otajonov nereli?
Kuruluş Osman 83. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 83. bölüm fragmanı
Osman Bey, Tekfur Nikola’yı yanına çekti
Osman Bey, Tekfur Nikola’yı yanına çekti
Kuruluş Osman 82. yeni bölüm fragmanı izle!
Kuruluş Osman 82. yeni bölüm fragmanı izle!
Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey ile yüzleşti
Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey ile yüzleşti
Benim töremde zalime merhamet yok!
"Benim töremde zalime merhamet yok!"
Kayı’nın yeni beyi Gündüz Bey seçiliyor!
Kayı'nın yeni beyi Gündüz Bey seçiliyor!
Daha Fazla Video Göster