07 Mart 2022, Pazartesi
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Kuruluş Osman 85. yeni bölüm 2. fragman izle! "Gayrı açılsın o kör gözler, aksın zalimlerin kanı!"
ATV ekranlarının sevilen dizisi -Kuruluş Osman'ın 85. yeni bölüm son fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında "Gayrı açılsın o kör gözler, aksın zalimlerin kanı!" sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 85. yeni bölüm fragmanı izle...