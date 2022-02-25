25 Şubat 2022, Cuma
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Kuruluş Osman 84. bölüm fragmanı | “İçerde doğum vardır! Bala’yı anamı bırak! Beni al gidelim!"
Kuruluş Osman 84. bölüm fragmanı izle! Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın 84. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm tanıtımına, "İçerde doğum vardır! Bala’yı anamı bırak! Beni al gidelim!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 84. bölüm fragmanı…