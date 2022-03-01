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Kuruluş Osman 84. bölüm 2. fragmanı | "Alplarım ardımda değildir, belli ki vezirin elindeler!"

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Giriş: 01.03.2022 13:02
Güncelleme:01.03.2022 13:02
Kuruluş Osman 84. bölüm 2. fragmanı izle! Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın 84. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm tanıtımına, "Alplarım ardımda değildir, belli ki vezirin elindeler!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 84. bölüm 2. fragmanı…

Vezir Alemşah kayı obasını basıp hatunları tutukluyor!

Osman Bey Geyhatu'yu gafil avlamışken birden karşısında Vezir Alemşah'ı bulur. Büyük bir cenderenin içindedirler. Osman Bey Geyhatu'yu yakalamak için cendereden sıyrılır. Geyhatu'nun izini sürmeye başlar. Fakat geride kalan alplar yaralı halde Vezir Alemşah'a esir düşerler? Alplar'ın akıbeti ne olacaktır?

Bala Hatun'un doğum sancıları başlamıştır. Kayı Obasında Bala'nın doğum telaşı varken Vezir Alemşah obaya yıldırım gibi düşer. Vezir Alemşah Osman'a olan hıncını hatunlarından çıkarmaya kararlıdır. Hatunları yargılayacaktır. Onları tutuklatıp Söğüt'e doğru yola çıkar. Bala'nın sancıları dinmemektedir. Hatunlar düştükleri zor durumdan nasıl kurtulacaktır?

Geyhatu ağır yarasına rağmen ustaca saklanmayı başarır. Fakat Osman'ın daima bir planı vardır. Osman Bey Geyhatu'yu nasıl yakalayacaktır? Bir yandan Geyhatu'ya hesap sormak için uğraş veren Osman Bey Bala Hatun'un haberini alır. Osman Bey Bala Hatun'u görebilecek midir?

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