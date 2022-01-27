27 Ocak 2022, Perşembe
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Kuruluş Osman 80. yeni bölüm fragmanı izle! ''Onları yerle yeksan edeceğim''
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 80. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 80. yeni bölüm fragmanında, “Madem oyun içinde oyun kurarlar! Onları yerle yeksan edeceğim" sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 80. yeni bölüm fragmanı izle...