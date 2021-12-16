16 Aralık 2021, Perşembe
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Kuruluş Osman 76. yeni bölüm fragmanı izle! ''Beyim sensin Gündüz Bey!''
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 76. yeni bölümünde "Gayrı bu obanın da benim de beyim sensin Gündüz Bey!" sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 76. yeni bölüm fragmanı izle...