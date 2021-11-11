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Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 71.bölüm fragmanı yayınlandı: Andım olsun ki Gonca'nın ve cümle şehitlerin kanını yerde koymayacağım!

Kuruluş Osman 71.bölüm fragmanı yayınlandı: Andım olsun ki Gonca'nın ve cümle şehitlerin kanını yerde koymayacağım!

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Giriş: 11.11.2021 01:38
Güncelleme:11.11.2021 01:39
ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 70’inci bölümünde, tekfurların Kayı Obası ve Türkmenler üzerindeki ticaret baskısını sona erdirmek için Nikea’ya gitmeye karar veren Osman Bey, yolda Tekfur Nikola ve Katalanların kurduğu tuzağa düştü. Kuruluş Osman 71. bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. Nefes kesen fragmana "Andım olsun ki, Gonca'nın ve cümle şehitlerin kanını yerde koymayacağım!" sözü damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 71. bölüm fragmanı...
Şehitlerin kanını yerde koymayacağım!
"Şehitlerin kanını yerde koymayacağım!"
Osman Bey’e zehirli tuzak
Osman Bey’e zehirli tuzak
Osman Bey’in duası!
Osman Bey'in duası!
Osman Bey’e hain pusu
Osman Bey’e hain pusu
Kuruluş Osman yeni fragman izle
Kuruluş Osman yeni fragman izle
Kuruluş Osman 70. bölüm fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 70. bölüm fragmanı yayınlandı
Osman Bey’den müthiş fetih konuşması
Osman Bey'den müthiş fetih konuşması
Osman Bey ve Turgut Alp arasında...
Osman Bey ve Turgut Alp arasında...
Kuruluş Osman 69. yeni bölüm 2. fragman izle!
Kuruluş Osman 69. yeni bölüm 2. fragman izle!
Kuruluş Osman 69. bölüm fragman izle
Kuruluş Osman 69. bölüm fragman izle
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