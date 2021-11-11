Kuruluş Osman 71.bölüm fragmanı yayınlandı: Andım olsun ki Gonca'nın ve cümle şehitlerin kanını yerde koymayacağım!

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 70’inci bölümünde, tekfurların Kayı Obası ve Türkmenler üzerindeki ticaret baskısını sona erdirmek için Nikea’ya gitmeye karar veren Osman Bey, yolda Tekfur Nikola ve Katalanların kurduğu tuzağa düştü. Kuruluş Osman 71. bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. Nefes kesen fragmana "Andım olsun ki, Gonca'nın ve cümle şehitlerin kanını yerde koymayacağım!" sözü damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 71. bölüm fragmanı...