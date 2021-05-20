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Kuruluş Osman 60. yeni bölüm fragmanı izle! "Boyun beylik, beyliğin devlet, Alpların ordu olacak inşallah"
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 60. yeni bölüm fragmanında "Boyun beylik, beyliğin devlet, Alpların ordu olacak inşallah" sözleri dikkat çekerken, Osman Bey'in Malhun Hatun'la nikahlandığı anlaşıldı. Kuruluş Osman 60. yeni bölüm fragmanı izle...