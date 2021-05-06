Kuruluş Osman 58. bölüm fragmanı yayınlandı! | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, son bölümüyle izleyicisinden tam puan aldı. Yayınlandığı her bölümüyle büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman'ın 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman fragmanında bu hafta "Babamın vasiyeti hatırımdadır, gayri vaktin geldiği de meydandadır..." sözü dikkat çekiyor. İşte Kuruluş Osman 58. yeni bölüm fragmanı...