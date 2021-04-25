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Kuruluş Osman 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osma yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İkinci sezonunda da diziseverlerden tam puan alan Kuruluş Osman yeni bölümünde, "Babam Söğüt'e geldiği vakit, diktiği çınarın altında beni beklerdi..." sözü damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 56. yeni bölüm fragmanı...