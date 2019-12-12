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12.12.2019

Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragman izle | Kuruluş Osman son fragman

Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragmanı izle! ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman 5. yeni bölüm son fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi izleyenleri ekran başına kilitledi. Aylardır merakla beklenen dizinin 5. bölüm 1. fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin yeni fragmanında "Gün, şehadet günüdür!" sözü dikkat çekiyor. İşte 18 Aralık Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın 5. bölümünün ilk tanıtım fragmanı...

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