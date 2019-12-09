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09.12.2019

Kuruluş Osman 4. bölüm yeni fragman izle | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 4. yeni bölüm 2. fragman izle! ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman 4. yeni bölüm son fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi izleyenleri ekran başına kilitledi. Aylardır merakla beklenen dizinin 4. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin yeni fragmanında "Oğuz töresince bir ahlak medeniyeti inşa edene deyyun durmak yok!" sözü dikkat çekiyor. İşte 11 Aralık Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın 4. bölümünün ikinci tanıtım fragmanı...

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