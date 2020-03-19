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19.03.2020

Kuruluş Osman 16.yeni bölüm fragmanı izle! "Sana şerefli bir ölüm vadediyorum Balgay!"

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 15.yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman seyircilerinin merakla beklediği 16.yeni bölüm fragmanı da çok geçmeden yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 16.yeni bölüm fragmanında "Sana şerefli bir ölüm vadediyorum Balgay!" sözü dikkat çekiyor. Kuruluş Osman 16.yeni bölüm fragmanı izle...

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