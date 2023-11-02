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Kuruluş Osman 135. bölüm fragmanı izle | "Bayındır Bey'in katline karar verilmiştir!"

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Giriş: 02.11.2023 16:24
Güncelleme:02.11.2023 16:24
Kuruluş Osman 135. bölüm fragmanı yayınlandı! atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 5'nci sezonuyla da ekrana damga vurdu. Rekortmen dizinin merakla bekelenen yeni bölüm fragmanına "Bayındır Bey'in katline karar verilmiştir!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın 135. bölüm fragmanı...
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