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Kuruluş Osman 130. bölüm fragmanı izle | Kuruluş Osman sezon finali fragmanı

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Giriş: 11.06.2023 16:04
Güncelleme:11.06.2023 16:04
atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 130. bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Gayrı hür bir beylik olacağız!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman sezon finalifragmanı...
Kuruluş Osman sezon finali fragmanı
Kuruluş Osman sezon finali fragmanı
Eli pusat tutan bütün yiğitler bizim ardımızda olacaklar!”
"Eli pusat tutan bütün yiğitler bizim ardımızda olacaklar!”
“Benim yurduma göz dikeni, yurdumun topraklarına gömerim!”
“Benim yurduma göz dikeni, yurdumun topraklarına gömerim!”
“Bir kan için, bin kan alacağız!”
“Bir kan için, bin kan alacağız!”
“Ya şehit olacağız ya da burası Türk’ün yurdu kalacak!”
“Ya şehit olacağız ya da burası Türk’ün yurdu kalacak!”
“Alplar gayrı fethe yürüyeceğiz! Hedefimiz Koyunhisar’dır!”
“Alplar gayrı fethe yürüyeceğiz! Hedefimiz Koyunhisar’dır!”
“Eğer benim evlatlarımın kanını dökersen, sizi buraya gömerim!”
“Eğer benim evlatlarımın kanını dökersen, sizi buraya gömerim!”
Osman Bey Köprühisar’ı fethetti
Osman Bey Köprühisar’ı fethetti
Aktemur Bey ağır yaralandı
Aktemur Bey ağır yaralandı
“Deyin herkese, Köprühisar’ın Türk’ün yurdu olduğunu!”
“Deyin herkese, Köprühisar’ın Türk’ün yurdu olduğunu!”
“Ant olsun ki Türk’ü hür kılacağım!”
“Ant olsun ki Türk’ü hür kılacağım!”
“Biz düştüğümüz vakit bizim sancağımızı kaldıracak elbet vardır!”
“Biz düştüğümüz vakit bizim sancağımızı kaldıracak elbet vardır!”
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