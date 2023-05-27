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Kuruluş Osman 128. bölüm fragmanı izle | “Ya şehit olacağız ya da burası Türk’ün yurdu kalacak!”

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Giriş: 27.05.2023 17:16
Güncelleme:27.05.2023 17:16
atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 128. bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Ya şehit olacağız ya da burası Türk’ün yurdu kalacak!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 128. bölüm fragmanı...
“Ya şehit olacağız ya da burası Türk’ün yurdu kalacak!”
“Ya şehit olacağız ya da burası Türk’ün yurdu kalacak!”
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