Kuruluş Osman 121. bölüm fragmanı izle | “Yarına, bu toprakların göreceği en büyük savaşa hazırlıklı olun!”

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 121. yeni bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Yarına, bu toprakların göreceği en büyük savaşa hazırlıklı olun!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 121. bölüm fragmanı...