Kuruluş Osman 120. bölüm fragmanı izle | “Bizim tek dileğimiz, düştüğümüz kara toprak bizim yurdumuz olsun!

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 120. yeni bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Bizim tek dileğimiz, düştüğümüz kara toprak bizim yurdumuz olsun! sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 120. bölüm fragmanı...