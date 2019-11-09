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09.11.2019

Kuruluş Osman 1 bölüm tanıtım videosu izle | Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte o tarih...

Kuruluş Osman dizisi için heyecan dorukta! ATV ekranlarında seyircisiyle buluşmayı bekleyen Kuruluş Osman 1. sezonun yayın tarihi için diziseverler merakla açıklama bekliyordu. Heyecanla beklenen Kuruluş Osman'da Osman Bey'e ünlü oyuncu Burak Özçivit hayat verecek. Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm tanıtımı yayınlandı. Dizinin izleyicileri şimdilerde Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin yayınlanacağı tarih ve 1. bölüm tanıtımı...

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Kuruluş Osman 1 bölüm tanıtım videosu izle | Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte o tarih...
Kuruluş Osman 1 bölüm tanıtım videosu izle | Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte o tarih...
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Kuruluş Osman yeni fragman videosu...
Kuruluş Osman yeni fragman videosu...
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