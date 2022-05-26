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atv izle | Kuruluş Osman 96. bölüm yeni fragmanı | Osman Bey: Eğer bir oyun varsa...
Atv’nin gönüllere taht kuran dizisi Kuruluş Osman’ın 96. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanda dizinin yeni bölüme ışık tutacak sahneleri yer aldı. Tanıtımda, Osman Bey’in “Eğer bir oyun varsa bu işte, o vakit kelleni yerde bil!” sözleri damga vurdu. İşte 1 Haziran 2022, Çarşamba günü 20:00’de atv’de ekranlara gelecek Kuruluş Osman 96. bölüm fragmanı…