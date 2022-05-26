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atv izle | Kuruluş Osman 96. bölüm yeni fragmanı | Osman Bey: Eğer bir oyun varsa...

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Giriş: 26.05.2022 00:53
Güncelleme:26.05.2022 02:00
Atv’nin gönüllere taht kuran dizisi Kuruluş Osman’ın 96. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanda dizinin yeni bölüme ışık tutacak sahneleri yer aldı. Tanıtımda, Osman Bey’in “Eğer bir oyun varsa bu işte, o vakit kelleni yerde bil!” sözleri damga vurdu. İşte 1 Haziran 2022, Çarşamba günü 20:00’de atv’de ekranlara gelecek Kuruluş Osman 96. bölüm fragmanı…

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Kuruluş Osman 96. bölüm yeni fragmanı
Kuruluş Osman 96. bölüm yeni fragmanı
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