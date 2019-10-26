Demir, cezaevinden çıkıyor! ATV'nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova son yayınlanan bölümüyle yine ses getirdi. Başrollerini Vadihe Gördüm, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Kerem Alışık'ın paylaştığı dizi reyting listelerinde zirveye damga vurdu. Bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın son yayınlanan 41. yeni bölümüne ait özel sahneleri ve 42. bölüm yeni fragmanına ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.

Demir cezaevinden çıkıyor | Bir Zamanlar Çukurova 41. yeni bölüm (son bölüm) sahne

ATV'nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova son yayınlanan bölümüyle yine ses getirdi.

Başrollerini Vadihe Gördüm, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Kerem Alışık'ın paylaştığı dizi reyting listelerinde zirveye damga vurdu. Bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın son yayınlanan 41. yeni bölümüne ait özel sahneleri ve 42. bölüm yeni fragmanına ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 41. SON BÖLÜM ÖZETİ / SON BÖLÜM FULL İZLE

Bir Zamanlar Çukurova son bölümünde; Hünkar Yılmaz ile Züleyha'yı mahkemeye götürmek istemez. Züleyha'nın masumiyetinin tek şahidi Haminne hiçbir şey hatırlamamaktadır. Züleyha bir yandan masumiyeti ispat etmeye çalışmakta bir yandan da Hünkar'ı her an kaçacağına dair korkutmaya devam edecektir.

Çukurova'da adeta yer yerinden oynarken, Saniye de evdeki fırtınadan nasibini alır ve merdivenlerden yuvarlanır. Gaffur hastaneyi ayağa kaldırırken, Hünkar sağ kolu Saniye'nin yanından bir dakika bile ayrılmaz. Bu olayda da çiftlikteki tüm oklar Züleyha'ya yönelecektir.

Şermin, Sabahattin'i tamamen kaybetmek istemezken, bir de onun başhekim olduğunu öğrenir. Artık, boşanmamaya kararlıdır. Şimdi herkese Şermin Yaman'ın kim olduğunu göstermenin peşine düşer. Ancak Şermin, Paris'e gitmek için çıktığı yolda kendini hastanede bulacaktır.

Abisinin hukuksal işlerini takip gitmek için İstanbul'a giden Behice'yi elbette Fekeli yalnız göndermez. Behice, öğrendikleri karşısında hayatının bir kez daha yıkılır. Tek dayanağı yanındaki Fekeli olacaktır. Üstelik Fekeli, iki ırz düşmanı Behice'yi kaçırmaya kalktığında gözünü kırkmadan silahını da kullanacaktır. Fekeli, Behice'nin üzüntüsünü teselli etmeye çalışırken, girdikleri maddi girdaptan, hem onun hem Müjgan'ın yara almadan çıkması için elinden geleni yapmaya uğraşır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN KONUSU

Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır. Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!