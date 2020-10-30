Demir tüm gerçekleri anlattı! Oğlu Adnan'ın babası...

Bir Zamanlar Çukurova'nın 70. bölümünde Demir gazetecileri çağırarak tüm gerçekleri anlattı. Demir, oğlu Adnan’ın babasının Yılmaz olduğunu açıkladı.

Demir, tüm gerçekleri anlatacağını söyleyerek konağa gazetecileri topladı. Basının karşısına geçen Demir, Çukurova'ya Züleyha ve Adnan'ın gerçeklerini anlattı.

"ONU KUCAĞIMA ALDIĞIMDA 'BU BENİM EVLADIM' DEDİM"

Züleyha ile evlendiğinde Yılmaz'dan hamile olduğunu açıklayan Demir, "Züleyha ile ona acıdığım için değil çok sevdiğim için evlendi. Karnındaki çocuğu çocuğum bildim. Ona hayatta en kıymetli varlığım olan babamın adını verdim. Bir baba evladına ne hiseederse onları hisettim. O günden sonra da canımdan daha kıymetli oldu." dedi.

Gerçeklerin bir gün ortaya çıkacağını düşünmediğini belirten Yılmaz, yanıldığını şu sözlerler aktardı;

"Bu hakikatın hiçbir zaman ortaya çıkmayacağını sandım. Yılmaz hapse girmişti. Müebbet yiyecekti, belki de idam edilecekti bilmiyorum. Ama bir gün gelip 'Adnan benim oğlum' demesi pek mümkün görünmüyordu. Ama hani derler ya; 'kul kurar kader gülermiş' diye. Benim ki de biraz böyle oldu. Af çıktı Yılmaz Çukurova'ya geldi."