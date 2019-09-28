Cengaver ölüyor! - Bir Zamanlar Çukurova 37. yeni bölüm (son bölüm) Video

Hatip Ağa'nın vurduğu Cengaver hayatını kaybediyor! ATV'nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisi ikinci sezona da bomba gibi girdi. Yayınlanan 37. son bölümle dizisevelerin yine büyük beğenisini kazandı. Bir Zamanlar Çukurova 37. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.