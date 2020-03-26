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Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha, Yılmaz'a mektup yazdı
ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da cezaevindeki Züleyha, Yılmaz'a mektup yazdı. Bir Zamanlar Çukurova'daki beğenilen sahnede "Sana yalvarıyorum benden vazgeç..." sözleri dikkat çekti.
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