Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha, Yılmaz'a mektup yazdı

ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da cezaevindeki Züleyha, Yılmaz'a mektup yazdı. Bir Zamanlar Çukurova'daki beğenilen sahnede "Sana yalvarıyorum benden vazgeç..." sözleri dikkat çekti.